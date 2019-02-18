شكرا لقرائتكم كما انفرد الخليج 365.. كاف يعلن العقوبات النهائية على الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الافريقى لكرة القدم “كاف” العقوبات التى تم توقيعها على الإسماعيلى ،فى أعقاب عدم اكتمال مباراته أمام الافريقى التونسى بسبب الشغب الجماهيرى.

ووفقا للموقع الرسمى للنادى الأصفر، قرر الكاف تغريم الإسماعيلى مبلغ وقدره 40 آلف دولار مع إقامة مباراتين بدون جمهور احدهما مع إيقاف التنفيذ وفى حال تكرارها سيتم تنفيذ العقوبة.

ولم تشمل العقوبة نقل مباريات الفريق لملعب بديل ، إلا أن إغلاق ملعب الإسماعيلية بسبب ارتباطه باستضافة احدى مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية أدى لنقل المباريات لملعب آخر.

ومن المقرر أن يتقدم الإسماعيلى بإستئناف ضد تلك العقوبات ، سعيا لتخفيفها من قبل لجنة مسابقات الكاف.

يذكر أن الكاف قد قرر اعادة الإسماعيلى لمنافسات البطولة مؤخرا بعد ثبوت حسن موقفه.

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