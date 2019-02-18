- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم قصة ثنائى الزمالك مع طفل "البنج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قام الثنائى محمود علاء والتونسي فرجانى ساسي بلفتة إنسانية مع أحد الأطفال بعد زيارتهم له خلال خضوعه لأحد العمليات الجراحية.
وقاام الطفل بترديد عبارة :" بحب محمود علاء وفرجانى ساسى " خلال وقوعه تحت تأثر "البنج" الأمر الذى دفع ثنائى الفريق الأبيض لتلبية رغبته والوقوف بجانبه.
وتواصلا اللاعبان مع أسرة الطفل، الذى حضر فى تدريبات الفريق الجماعية، اليوم، الاثنين، ليلتقط الصور التذكارية مع علاء وساسى، وكذلك باقى اللاعبين.
ونشر ساسي صورة تجمعه بزميله محمود علاء والطفل معلقا عليها :" ألف سلامة يا حبيبي".
ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، يوم الأربعاء المقبل، بالجولة الـ23 من الدورى الممتاز، ويحتل الأبيض صدارة جدول الدورى الممتاز برصيد 51 نقطة، فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة.
ساسى
كانت هذه تفاصيل خبر قصة ثنائى الزمالك مع طفل "البنج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.