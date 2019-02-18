شكرا لقرائتكم قصة ثنائى الزمالك مع طفل "البنج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الثنائى محمود علاء والتونسي فرجانى ساسي بلفتة إنسانية مع أحد الأطفال بعد زيارتهم له خلال خضوعه لأحد العمليات الجراحية.

وقاام الطفل بترديد عبارة :" بحب محمود علاء وفرجانى ساسى " خلال وقوعه تحت تأثر "البنج" الأمر الذى دفع ثنائى الفريق الأبيض لتلبية رغبته والوقوف بجانبه.

وتواصلا اللاعبان مع أسرة الطفل، الذى حضر فى تدريبات الفريق الجماعية، اليوم، الاثنين، ليلتقط الصور التذكارية مع علاء وساسى، وكذلك باقى اللاعبين.

ونشر ساسي صورة تجمعه بزميله محمود علاء والطفل معلقا عليها :" ألف سلامة يا حبيبي".

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، يوم الأربعاء المقبل، بالجولة الـ23 من الدورى الممتاز، ويحتل الأبيض صدارة جدول الدورى الممتاز برصيد 51 نقطة، فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة.