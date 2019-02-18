شكرا لقرائتكم نانى نجم البرتغال ينتقل للدوري الأمريكى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى أورلاندو سيتي الأمريكى، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع النجم البرتغالى لويس نانى بعقد لمدة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريق سبورتنج لشبونة البرتغالى.

وكان نانى قد بدأ مسيرته مع كرة القدم عام 2005 مع فريق سبورتنج لشبونة، والذى قضى معه 3 مواسم خاض خلالهم 58 مباراة وسجل 9 أهداف، ثم رحل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2008 فى صفقة قيمتها 25.5 مليون يورو.

وخاض النجم البرتغالى 230 مباراة مع اليونايتد فى جميع المسابقات، سجل خلالهم 41 هدفا، ونجح فى التتويج بـ 7 ألقاب موزعين بين 4 ألقاب دورى إنجليزي، لقبين كأس الرابطة الإنجليزية ولقب دورى أبطال أوروبا، قبل أن يرحل عام 2014 عائدا إلى فريق سبورتنج لشبونة.

ورحل النجم البرتغالى بعد ذلك معارا إلى 3 أندية فناربخشة التركى، فالنسيا الإسباني ولاتسيو الإيطالي.

جدير بالذكر أن المدافع المصرى عمرو طارق خاض الموسم الماضى فى الدوري الأمريكى مع فريق أورلاندو سيتي، قبل أن يرحل إلى فريق نيويورك ريد بولز.