شكرا لقرائتكم النصر يتسلح بنتائجه الإيجابية أمام أندية أوزبكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتسلح النصر بسجله المميز أمام أندية أوزبكستان قبل أن يواجه ضيفه أجمك في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويواجه النصر فريقاً أوزبكياً مغموراً حيث لم يسبق له المشاركة في المسابقات الآسيوية ونجح بالوصول إلى الملحق الآسيوي عقب فوزه المفاجئ بلقب كأس أوزبكستان الموسم الماضي، على الرغم من حلوله في المركز التاسع بالدوري.

وسبق للنصر أن واجه فريقي المقدمة في أوزبكستان باختاكور وبونيودكوز، حيث التقوا في 6 مباريات، فاز النصر في 3 مباريات والتعادل قي مثلها.

وبدأت مباريات النصر أمام الفرق الأوزبكية في نسخة 2011 حينما التقى أمام باختاكور ذهاباً في الصاصمة طشقند وانتهت المواجهة بالتعادل 2-2 حيث سجل للنصر الكويتي بدر المطوع ومحمد السهلاوي، في حين فاز النصر إياباً في الرياض، بنتيجة 4-صفر تناوب على تسجيلها سعود حمود وبدر المطوع "هدفين" ومحمد السهلاوي.



وفي نسخة 2015 وقع النصر في مجموعة واحدة أمام فريق بونيودكور الأوزبكي حيث تعادلا 1-1 في الرياض وسجّل هدف النصر الأوروغوياني فابيان ايستونوف، وفاز اياباً في أوزبكستان بهدف نظيف سجله البولندي أدريان ميرزفسكي.

وفي نسخة 2016 وقع النصر مرة أخرى مع فريق بونيودكور الأوزبكي وتكررت نفس نتائج مواجهتيهما الأولى، حيث تعادلا ذهاباً في الرياض 3-3 وسجّل أهداف النصر البولندي أدريان ميرزفسكي ويحيى الشهري وحسين عبدالغني، في حين فاز النصر في مواجهة الإياب بهدف نظيف سجله المالي ماديبو مايغا.