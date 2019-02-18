شكرا لقرائتكم لويس فيغو: المونديال أنهك لاعبي ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد النجم البرتغالي السابق لويس فيغو، قدرة فريقه السابق ريال مدريد على المنافسة في جميع البطولات الثلاث التي يخوضها حاليا رغم الهزيمة المفاجئة على ملعبه أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف يوم الأحد في الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن برشلونة المتصدر، كما ينافس النادي الملكي في دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

وقال فيغو قبل مشاركته في مراسم حفل لوريوس للجوائز في موناكو : هذا العام كان صعبا بعض الشيء خاصة وأن بطولة كأس العالم جرت منذ أشهر قليلة واللاعبون شعروا بالانهاك مع فترة الاعداد للموسم الجديد، الفريق تحسن من الناحية البدنية وهذا يظهر جليا من خلال أداءه ونتائجه في كافة البطولات.

وأضاف:رغم الخسارة أمام جيرونا لا يزال الفريق ينافس في ثلاث بطولات والأمل قائم في المنافسة على لقب الدوري الإسباني رغم الابتعاد بتسع نقاط عن الصدارة.