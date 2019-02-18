شكرا لقرائتكم كورتوا بعد الخسارة أمام جيرونا: نسير في الاتجاه الصحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف البلجيكي الدولي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بأن هزيمة فريقه أمام جيرونا 1 - 2 مطلع الأسبوع الحالي في الدوري الإسباني لكرة القدم كانت مخيبة للآمال لكنه يثق بأن الريال يسير في الطريق الصحيح. وبعث كورتوا برسالة اطمئنان وتفاؤل لجماهير الفريق قائلا إنه مقتنع بأن الريال يسير بشكل جيد في الطريق الصحيح. وأوضح الحارس البلجيكي الدولي ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين : مباراة جيرونا كانت محبطة ومخيبة للآمال. ولكنني أثق بأننا نسير في الطريق الصحيح. مستوانا تحسن بشكل هائل منذ بداية الموسم. وأوضح أن الفريق تعلم بعض الدروس من مباراة جيرونا. وقال : لدينا الموهبة وروح الفريق والإصرار على مواصلة التحسن في المستوى. وكانت الهزيمة أمام جيرونا وفوز برشلونة على بلد الوليد 1 - صفر وسعا الفارق بين برشلونة المتصدر وريال مدريد إلى تسع نقاط.

كانت هذه تفاصيل خبر كورتوا بعد الخسارة أمام جيرونا: نسير في الاتجاه الصحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.