شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. الأهلى يعلن تمديد عقد أجاى ثلاثة مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، عن تمديد عقد جونيور أجاى، لاعب الفريق، لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وقال عبد الحفيظ إنه كانت هناك رغبة لدى اللاعب فى تمديد عقده، وهو ما توافق مع رغبه النادى للبقاء عليه خلال الفترة المقبلة.

وتوصل مسئولو الأهلى لاتفاق مالى مع أجاى يقضى بتعديل قيمه عقده فى الموسم المتبقى مع تمديد عقده لمدة موسمين آخرين.