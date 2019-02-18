- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن جاكيت جيرالدو وأزارو.. أبناء حسين الشحات وسر اللون الرمادى فى مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، صوراً للاعبي القلعة الحمراء قبل المشاركة في مران الفريق.
واشترك سعد سمير مدافع الفريق و هشام محمد لاعب وسط الأهلي، وصلاح محسن في ارتداء ملابس باللون الرمادي، فيما تشابه وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء مع جيرالدو في ارتداء الجاكيت ذو اللون الأحمر.
يخضع لاعبو الأهلي الذين شاركوا فى مباراة الإنتاج الحربى لتدريبات استشفائية على هامش مران الفريق، ويستأنف الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء فى الجولة الـ23 من مباريات الدورى العام، وتأتى الوحدات الاستشفائية للاعبين فى إطار البرنامج البدنى الذى يضعه الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى ويشرف على تنفيذه اليخاندرو مخطط الأحمال البدنية.
ازارو
جيرالدو
حسين الشحات
سعد سمير
صلاح محسن
هشام محمد
وليد سليمان
كانت هذه تفاصيل خبر جاكيت جيرالدو وأزارو.. أبناء حسين الشحات وسر اللون الرمادى فى مران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.