شكرا لقرائتكم خبر عن جاكيت جيرالدو وأزارو.. أبناء حسين الشحات وسر اللون الرمادى فى مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، صوراً للاعبي القلعة الحمراء قبل المشاركة في مران الفريق.

واشترك سعد سمير مدافع الفريق و هشام محمد لاعب وسط الأهلي، وصلاح محسن في ارتداء ملابس باللون الرمادي، فيما تشابه وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء مع جيرالدو في ارتداء الجاكيت ذو اللون الأحمر.

يخضع لاعبو الأهلي الذين شاركوا فى مباراة الإنتاج الحربى لتدريبات استشفائية على هامش مران الفريق، ويستأنف الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء فى الجولة الـ23 من مباريات الدورى العام، وتأتى الوحدات الاستشفائية للاعبين فى إطار البرنامج البدنى الذى يضعه الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى ويشرف على تنفيذه اليخاندرو مخطط الأحمال البدنية.



ازارو



جيرالدو



حسين الشحات



سعد سمير



صلاح محسن



هشام محمد