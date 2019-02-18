ميدو وأنطوى يقودان هجوم المقاصة.. ومنصف ودودو فى تشكيل دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة وادى دجلة، التي تنطلق في السابعة مساء اليوم الاثنين، على ستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ 23 لمسابقة الدوري. وضم تشكيل المقاصة كلاً من: وضم تشكيل المقاصة كلاً من: أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فى الدفاع.. عصام صبحي - أحمد عبد العزيز مودى – اسامة جلال – محمد دسوقي فى الوسط.. محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور فى الهجوم.. جون أنطوي كما أعلن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لدجلة تشكيل فريقه لمواجهة المقاصة، والذى جاء كالتالي.. فى حراسة المرمى.. محمد عبد المنصف فى الدفاع.. إسحاقو يعقوبو - أحمد رمضان بيكهام - محمود مرعى - أسامة العزب فى الوسط.. عبد العاطى - أحمد سيد - بوزاس فاسيلوس - بيبو - حسام عرفات فى الهجوم.. دودو الجباس

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