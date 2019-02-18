شكرا لقرائتكم خبر عن "هلاوس البينج" تقود ساسى ومحمود علاء لعمل إنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود علاء، والتونسى فرجانى ساسى، لاعبا الزمالك، على تلبية أمنية أحد الأطفال العاشقين للقلعة البيضاء، حيث كان يخضع الطفل لإحدى العمليات الجراحية، وأثناء تأثره بالبنج كان يقول: "بحب محمود علاء وفرجانى ساسى".

وفور علم اللاعبين بالأمر تواصلا مع أسرة الطفل، الذى حضر فى تدريبات الفريق الجماعية، اليوم، الإثنين، ليلتقط الصور التذكارية مع علاء وساسى، وكذلك باقى اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، يوم الأربعاء المقبل، بالجولة الـ23 من الدورى الممتاز، ويحتل الأبيض صدارة جدول الدورى الممتاز برصيد 51 نقطة، فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة.