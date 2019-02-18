شكرا لقرائتكم خبر عن أجاي يجدد عقده مع النادى الأهلي لمدة 3 سنوات رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو النادى الأهلى فى تجديد عقد النيجيرى جونيور أجاي مهاجم الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة رسميًا . وتوصل مسئولو الأهلى لاتفاق مالى مع أجاي يقضى بتعديل قيمه عقده فى الموسم المتبقى مع تمديد عقده لمدة موسمين آخرين.

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