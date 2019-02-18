المنتخب يكشف لمصراوي حقيقة إلغاء ودية نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

نفى أحمد ناجي، مدرب حراس المنتخب، صحة ما تردد خلال الساعات الأخيرة حول احتمالية إلغاء ودية الفراعنة أمام نيجيريا بسبب الأحداث التي تشهدها على خلفية الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر خارج البلاد نظيره النيجيري يوم 26 مارس المقبل، بعد أربعة أيام من مواجهة النيجر، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم 2019 التي تحتضنها مصر.

وقال ناجي في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "ليس لدينا أي معلومات عن احتمالية إلغاء مباراة مصر ونيجيريا بسبب الظروف الأمنية، استعدادات المنتخب تسير بشكل طبيعي حاليًا".

وأضاف أن إيهاب لهيطة مدير المنتخب تواجد في نيجيريا منذ ثلاثة أيام لتفقد الملعب الذي سيحتضن المباراة والفندق الذي ستقيم به البعثة، وأعد تقريرًا للمدير الفني المكسيكي خافيير أجيري بجميع الأمور.

جدير بالذكر أن مصر ستواجه النيجر يوم 22 مارس المقبل في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، إذ يحتل حاليًا وصافة مجموعته بالتساوي مع تونس المتصدر بفارق الأهداف.