رسميا.. أجايي يجدد تعاقده مع الأهلي حتى 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد محمد جمال العاصي وكيل النيجيري جونيور أجايي مهاجم النادي الأهلي أن اللاعب وقع بالفعل على تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وكان العقد القديم لجونيور أجايي ينتهي في صيف 2020، لكن بموجب العقد الجديد يستمر النجم النيجيري في القلعة الحمراء حتى صيف 2022.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي تمديد تعاقد اللاعب، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إنه كانت هناك رغبة لدى اللاعب في تمديد عقده، وهو ما توافق مع رغبه النادي للبقاء عليه خلال الفترة القادمة.

أجايي يلعب في الوقت الحالي في مركز المهاجم مع النادي الأهلي بسبب غياب الثنائي مروان محسن ووليد أزارو للإصابة، وعودة صلاح محسن حديثاً من إصابته.

ويأتي توقيع أجايي بعد أيام من توقيع زميله القديم في الصفاقسي التونسي علي معلول على عقد جديد مع النادي الأحمر، لتضمن القلعة الحمراء استمرار نجميها المحترفين.