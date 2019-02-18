مصدر لمصراوي: الأهلي تسلم تعديلات المباريات.. وجميع الخيارات مطروحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن مجلس إدارة ناديه تسلم خطابًا من اتحاد الكرة بالتعديلات التي تم إجراءها على مباريات الفريق في الفترة المقبلة.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن جميع الخيارات مطروحة أمام مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وقال المصدر: "تسلمنا خطاب يحمل تعديلات اتحاد الكرة للمباريات التي سنخوضها في الفترة المقبلة، بما فيهم مواجهة بيراميدز".

واختتم المصدر: "كل الأمور مطروحة أمام مجلس إدارة النادي الأهلي، وسيتم الإعلان عن القرار في الأيام المقبلة".

وكان اتحاد الكرة قد قرر تعديل مباراتي الأهلي أمام بيراميدز، ليخوض الأولى يوم 28 فبراير الجاري بكأس مصر، على أن تقام مباراة الدوري يوم 18 أبريل القادم.

الجدير بالذكر أن الأهلي كان قد أبدى اعتراضًا مقدمًا على إجراء أي تعديلات في جدول مباريات، قبل أن يصدر اتحاد الكرة قراره بصورة رسمية باعتمادها.