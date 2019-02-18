رسمياً.. جاريدو يتولى تدريب العين الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علن نادي العين الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، التعاقد مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق للأهلي، والذي رحل مؤخراً عن تدريب الرجاء المغربي.

وجاء جاريدو ليخلف المدرب زوران، والذي ترك العين الإماراتي وانتقل لتدريب فريق الهلال السعودي.

وتعاقد العين مع جاريدو، ليكون على رأس الإدارة الفنية للفريق الإماراتي حتى نهاية الموسم الجاري 2018 - 2019.

ومن المقرر أن يقود جاريدو مباراته الأولى كمدرب للعين، حين يصطدم الفريق بالنصر، في دوري الخليج العربي يوم السبت المقبل.

وتمكن الإسباني جاريدو من تحقيق لقب الكونفدرالية الإفريقية مرتان الأولى كانت مع الأهلي عام 2014 والثانية كمدرب للرجاء عام 2018.