مران الزمالك.. فقرة تكتيكية أمام أعين جروس.. وإبراهيم حسن يعود للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الاثنين، مرانا على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والمقرر لها الأربعاء المقبل بالدوري الممتاز .

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن لاعبو الزمالك الاساسيين الذين شاركوا في مباراة إنبي بالأمس تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم.

وبعد خوض اللاعبون للتدريبات التأهيلية، توجهوا إلى صالة الجيم للخضوع لبعض التدريبات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد .

ومن جانبه، فضل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة كريستيان جروس، أن يخوض اللاعبون الأساسييون تدريبات استشفائية، حتى لا يتعرضوا للإرهاق في ظل ضغط المباريات للفريق .

وقرر مدرب الزمالك عقد جلسة مع اللاعبين علي هامش تدريب اليوم بمقر النادي، وطالبهم باستمرار الروح القتالية في المباريات القادمة و مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة والاستمرار في التصدر.

وخاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في التشكيل الأساسي لمباراة إنبي أمس تدريبات قوية اليوم تحت إشراف المدير الفني للفريق السويسري كريستيان جروس ومعاونيه بيير شومان المدرب العام وأيمن عبدالعزيز المدرب المساعد.

وحرص جروس، على توجيه بعض التعليمات الفنية لهذه المجموعة، بعدها قاموا بآداء فقرة تكتكية في جزء من الملعب.

وشهد التقسيمة، مشاركة إبراهيم حسن لاعب الفريق بعد تعافيه من نزله البرد التي كان يعاني منها قبل لقاء إنبي وأبعدته عن التواجد بالقائمة.

ومن المقرر أن يغادر فريق الزمالك، عقب المران غدا للسويس للدخول في معسكر هناك استعدادا للمباراة .