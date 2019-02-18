مران الأهلي.. الشناوي و4 مصابين يعودون استعدادًا للداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

خاض لاعبو النادي الأهلي تدريبهم مساء اليوم الأثنين، استعدادًا لخوض مباراة الداخلية يوم الأربعاء القادم، والتي تقام بالجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الأهلي شهد مشاركة محمد الشناوي في التدريبات الجماعية، ليعلن عن جاهزيته لخوض مواجهة الداخلية بعدما غاب عن لقاء الانتاج الحربي بسبب إصابة عضلية.

كما انتظم صالح جمعة في تدريبات الأهلي بعد أن تخلص من ألام العضلة الضامة، كما عاد الثلاثي وليد أزارو، أحمد حمودي وأحمد فتحي للمران الجماعي بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة طويلة للحديث مع اللاعبين عن أهمية مواجهة الداخلية، وضرورة تحقيق الانتصار بها لاستكمال المسيرة التي بدأت منذ عدة مباريات ماضية.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق ستة انتصارات متتالية بالدوري المصري، ليرفع رصيده إلى النقطة 42 من 19 مباراة، في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة.