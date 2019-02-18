يبدو أن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني استقر بشكل كبير على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. يتوقع أن يعتمد سيميوني في الهجوم كالعادة على ألفارو موراتا، على أن يكون دييغو كوستا العائد من الإصابة على مقاعد البدلاء، في حين سيشهد التشكيل عودة كوكي ريسوريكسيون وتوماس بارتي وخوانفران توريس. وبذلك يُتوقع أن يلعب الفريق منذ بداية المباراة التي تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو بيان أوبلاك في حراسة المرمى ودييغو جودين وخوسيه ماريا خيمنيز وفليبي لويس وخوانفران في الدفاع وساؤول نيغيز ورودريغو وكوكي في الوسط وأنطوان غريزمان وموراتا في الهجوم. وسيعود كوكي بعدما تجاوز الإصابة العضلية التي لحقت به في 19 يناير (كانون الثاني) أمام أويسيكا وأبعدته عن 4 مباريات، لينضم في وسط الملعب إلى جانب ساؤول نيغيز وتوماس بارتي العائد بعد العقوبة، ورودريغو هرناندز. كما سيعود خوانفران توريس للعب أساسياً بدلاً من سانتياغو أرياس في مركز الظهير الأيمن. وسيضع سيميوني التفاصيل النهائية خلال التدريب الذي سيجريه عشية مواجهة اليوفي.

كانت هذه تفاصيل خبر سيميوني يستقر على التشكيل الأساسي أمام يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.