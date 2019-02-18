جمهور الاتحاد يكسب نظيره الهلالي قبل الكلاسيكو

أعلنت منصة “مكاني” المتخصصة في بيع تذاكر مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، عن عدد التذاكر المباعة حتى الآن لمباراة الكلاسيكو المرتقبة بين الاتحاد والهلال.

ويلتقي الفريقان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة الخميس المقبل، في قمة مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري السعودي.

وأوضح الحساب الخاص بموقع مكاني على تويتر، أن جمهور اتحاد جدة أقبل على شراء 33 ألف و391 تذكرة، مقابل 17 ألف و347 تذكرة لجماهير الهلال حتى الإثنين.

ويذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز الهلال 3-1، وذلك ضمن المرحلة السابعة من المسابقة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.