جيرونا.. الفريق الوحيد الذي أحرج الريال وبرشلونة هذا الموسم

أصبح جيرونا الفريق الوحيد الذي تمكن من حصد نقاط أمام برشلونة وريال مدريد هذا الموسم على ملعبيهما سانتياغو برنابيو وكامب نو.

انتزع جيرونا في سبتمبر (أيلول) تعادلاً مستحقاً من برشلونة بهدفين على ملعب كامب نو، كما نجح في تحقيق انتصار أسطوري على ريال مدريد 2-1 في البرنابيو لينهي 10 مباريات دون تذوق طعم الفوز، و6 هزائم متتالية.

وخلال المواسم الخمسة الماضية، تمكن أتلتيكو مدريد في موسمي 2013-2014 و2016-2017 وفالنسيا في موسم 2013-2014 من تحقيق المسألة نفسها على ملعبي العملاقين في “الليغا”.

ويحمل فوز جيرونا على الريال سمة أخرى مهمة، وهي أنه أول انتصار يتمكن مدربه إوزيبيو ساكريستان من تحقيقه على الريال بعد خسارة 9 مباريات لعبها أمام النادي العاصمي من مقعد الإدارة الفنية، بحصيلة تتمثل في تسجيل 8 أهداف واستقبال 29.

وأنهى هذا الانتصار المسيرة الدرامية للفريق مؤخراً، حيث حصل على 4 نقاط فقط من أصل آخر 30 ممكنة.

ويعد الأوروغواني كريستيان ستواني الذي سجل 6 أهداف في زياراته الثلاث للبرنابيو، أحد أبطال انتصار جيرونا بالهدف الذي سجله في مرمى النادي الملكي من نقطة الجزاء.

ورفع ستواني رصيده إلى 13 هدفا في “الليغا” ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين هذا الموسم، وليصبح ثاني أكثر اللاعبين تسديدا لركلات الجزاء في “الليغا” دون إهدار أي منها برصيد 14 ركلة جزاء مُسجلة.