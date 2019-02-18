جاريدو يخلف زوران ماتيتش في العين

وقع المدرب الإسباني “خوان كارلوس جاريدو” مع العملاق الإماراتي “العين” بعد عصر اليوم الاثنين، بعقد قصير الأمد مدته ستة أشهر فقط.

مدرب الأهلي المصري الأسبق، أقيل الشهر الماضي من تدريب نادي الرجاء البيضاوي المغربي بسبب تراجع النتائج على الصعيد المحلي، ودخوله في مشادات كلامية مع أبرز لاعبي الفريق أدت إلى الخسارة أمام النجم الساحلي في ربع نهائي البطولة العربية للأندية “كأس زايد”.

ويبحث العين عن مدرب جديد لتعويض رحيل “زوران ماتيتش” إلى العملاق السعودي “الهلال” الذي استغنى بدوره عن المدرب الربتغالي “جورجي جيسيوس”.

ولم تجد إدارة العين أفضل من جاريدو لتولي المسؤولية حتى نهاية هذا الموسم، حيث يتمتع بسجل مميز في المنطقة العربية، لسابق تدريبه الأهلي المصري والاتفاق السعودي والرجاء البيضاوي المغربي.

ولكارلوس جاريدو صولات وجولات على الصعيد الأفريقي، إذ توج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عامي 2014 و2018 مع الأهلي ثم الرجاء.

ويستهل المدرب الأسبق لنادي فياريال مشواره مع العين أمام النصر يوم 23 فبراير الجاري ضمن الجولة الـ 16 من الدوري الإماراتي للمحترفين (الخليج العربي).

وقال جاريدو في تصريحاته لموقع العين الرسمي “لم أتردد في قبول العرض، الفريق قدم نفسه بصورة مشرفة في كأس العالم للأندية السابقة، لدى العين عدد متميز من اللاعبين، ولديه ما يكفي لتحقيق طموحاتي التدريبية”. جاريدو يتولى تدريب العين الإماراتي (صور: Ain uae)

ويحتل الفريق البنفسجي المرتبة الثانية في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، أقل من الشارقة المتصدر بـ 5 نقاط واضحة.

ومر نادي العين بالعديد من المتغيرات على مدار موسم 2019/2018، وكانت البداية بخسارة نجمه الأول “عموري” الذي فضل الانضمام لصفوف الهلال السعودي، وتبع ذلك الحدث خسارة كأس سوبر الإمارات الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ورغم استعادة الفريق لتوازنه بالترشح إلى نهائي كأس العالم للأندية الذي استضافته الإمارات خلال شهر ديسمبر 2018، إلا أن الإدارة فرطت في نجم خط الوسط “حسين الشحات” عند فتح الميركاتو الشتوي، وأخفقت في الحفاظ على الاستقرار الفني بترك زوران ماتيتش يرحل إلى الرياض.

وينتظر نادي الجزيرة سقوط العين أمام النصر بأي نتيجة للانقاض على المركز الثاني، حيث يحتل المرتبة الثالثة برصيد 31 نقطة.

كارلوس جاريدو المدير الفني السابق لناديي كلوب بروج البلجيكي وريال بيتس الاسباني (صور: Getty)