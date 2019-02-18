لجنة المسابقات تنقل مباراة الإسماعيلى والجيش إلى برج العرب

الاسماعيلي وطلائع الجيش - ارشيفية كتب - نورهان فضل: وافقت لجنة المسابقات باتحاد الكرة على نقل مباراة الإسماعيلى أمام طلائع الجيش إلى ملعب برج العرب بالاسكندرية ،وذلك بناء على طلب مسئولى الدراويش. مسئولى الدراويش. وكانت لجنة المسابقات قد حددت يوم 26 فبراير ،موعدا لاقامة المباراة التى ستنطلق ضمن منافسات الأسبوع الــ24 بالدورى المحلى. وطالب مسئولو الإسماعيلى بنقل الملعب لبرج العرب بدلا من ملعب جهاز الرياضة لتجنب تعرض اللاعبين للارهاق واعمالا لمبدأ المساواة بين جميع الأندية.

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