سعفان الصغير يتحدث عن مواجهة شباب قسنطينة في دورى ابطال افريقيا

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي على جاهزية الفريق للقاء شباب قسنطينة ،مشيرا إلى أن الجهاز الفنى حرص على إبعاد اللاعبين عن ملف الملعب.
ويستضيف الإسماعيلى بطل الجزائر السبتالمقبل فى مواجهة لم يحسم ملعبها حتى الأن ، ضمن منافسات دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا.
وأضاف :"علينا أن نعوض التعثرات التى تعرضنا
واختتم سعفان الصغير تصريحاته : "أتمنى من جماهير الإسماعيلي الواعية مساندة الفريق وتقديم الدعم من أجل العودة لدائرة المنافسة بالبطولة".
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