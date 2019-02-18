رسميًا.. الأهلي يمد عقد أجاي ثلاث سنوات قادمة

جونيور اجاي لاعب الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تمديد عقد جونيور أجاي، لاعب الفريق، لمدة ثلاث سنوات قادمة. الفريق، لمدة ثلاث سنوات قادمة. وقال عبد الحفيظ، إنه كانت هناك رغبة لدى اللاعب في تمديد عقده, وهو ما توافق مع رغبه النادي للإبقاء عليه خلال الفترة القادمة.

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