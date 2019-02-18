الإسماعيلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة شباب قسطنطينة

الاسماعيلي كتب - نورهان فضل: يغادر لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الإسماعيلية متجها إلى الإسكندرية يوم الخميس القادم ، فى إطار استعداداته لمباراتيه ضد شباب قسنطينة الجزائرى يوم السبت المقبل ببطولة دورى أبطال أفريقيا وطلائع الجيش يوم الثلاثاء بمسابقة الدورى الممتاز. يوم السبت المقبل ببطولة دورى أبطال أفريقيا وطلائع الجيش يوم الثلاثاء بمسابقة الدورى الممتاز. ومن المقرر أن ينتظم لاعبو الفريق فى معسكر مطول هناك ، وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تعرضهم للارهاق. الجدير بالذكر أن الإسماعيلى قد حدد ملعب الجيش ببرج العرب لاستضافة المباراتين المذكورتين سلفا.

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