أنطوي يقود هجوم المقاصة أمام دجلة

طلعت يوسف مدرب المقاصة كتبت- سارة جاب الله: أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل مباراة وادى دجلة، التي تنطلق في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين، باستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ23 لمسابقة الدوري. وضم تشكيل المقاصة كلا من: أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى عصام صبحي - أحمد عبد العزيز مودى – اسامة جلال – محمد دسوقي لخط الدفاع محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور لخط الوسط جون أنطوي في الهجوم. وعلى دكة البدلاء : محمد كوكو حارس مرمى – طه عادل – أحمد محسن – رجب عمران – مصطفى شبيطه – محمد رمضان – شيميلس بيكلي . ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 31 نقطة في المركز السادس بجدول الدوري.

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