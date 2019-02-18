الأهلي يتمم اتفاق التجديد مع أجاي

جونيور أجاي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: أتم النادي الأهلي اتفاقه مع النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق لتمديد عقده لمدة موسمين قادمين. موسمين قادمين. وينتهي عقد أجاي الجديد بنهاية موسم 2021 – 2022 بعد أن تم رفع راتبه السنوي وتمديد عقده. وتألق أجاي مع الأهلي منذ انضمامه من الصفاقسي التونسي.

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