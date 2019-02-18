الأهلي يفوز على الزمالك في قمة بطولة القاهرة

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حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي (مواليد ٢٠٠٢) فوزاً ثميناً على ضيفه، الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في مباراة القمة المصغرة التي جمعت بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة القاهرة الكبرىللقطاعات.
افتتح أحمد عربي التسجيل للأهلي في الدقيقة الـ٢٦ بكرة سحرية اخترقت الزاوية الضيقة للمرمى، وأضاف محمود صابر الهدف الثاني من تسديدة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء
وتعرض ياسر محمدين، مدرب الأهلي، إلى الطرد من قبل حكم المباراة، ليقوم مساعده أسامة زكي بتوجيه التعليمات الفنية للاعبين بدلاً منه.
بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى ١٣ نقطة ليتساوى مع الزمالك، في عدد النقاط.
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