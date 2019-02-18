وادي دجلة يعلن تشكيله لمواجهة المقاصة

وادي دجلة كتب : أحمد البادي أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة في اللقاء الذي يقام في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن منافسات الأسبوع الــ23 من الدوري الممتاز. من الدوري الممتاز. وجاء تشكيل وادي دجلة لى النحو التالي : حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف. خط الدفاع: أسامة العزب، محمود مرعي، أحمد بيكهام، ياكوبو. خط الوسط: عبدالعاطي، أحمد سيد، بوزاس فازليس. خط الهجوم: دودو الجباس، حسام عرفات، بيبو. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد وليد، خالد رضا، مصطفي طلعت، محمد هلال، عمرو صالح، إبراهيم عايش، يايا سومارو.

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