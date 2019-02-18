- 1/2
- 2/2
مارتن لاسارتي مدرب الأهليكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:
نشبت مشادة كلامية في مران فريق الأهلي، اليوم الاثنين، بين الثنائي رامي ربيعة وكريم وليد نيدفيد لاعبيالفريق.
واشتكى نيدفيد من أحد التدخلات القوية لزميله ربيعة في التقسيمة ودخل
ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الثالثة والعشرين للدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر مشادة كلامية في تدريبات الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.