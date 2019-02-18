مشادة كلامية في تدريبات الأهلي

مارتن لاسارتي مدرب الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

نشبت مشادة كلامية في مران فريق الأهلي، اليوم الاثنين، بين الثنائي رامي ربيعة وكريم وليد نيدفيد لاعبي

الفريق.

واشتكى نيدفيد من أحد التدخلات القوية لزميله ربيعة في التقسيمة ودخل

في مشادة معه انتهت سريعاً بعد أن تدخل محمد يوسف المدرب العام.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الثالثة والعشرين للدوري.