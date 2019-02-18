فرج عامر رئيس سموحة كتبت- سارة جاب الله: قام المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بتكليف الدكتور رحاب حشاد فحوصات طبية للاعبين الناشئين، بهدف توفير قاعدة بيانات صحية للاعبى النادى والتى سيتم على أساسها توفير أنظمة صحية وبرامج غذائية بما يضمن الوصول إلى الحد الأمثل من الكفاءة البدنية. أنظمة صحية وبرامج غذائية بما يضمن الوصول إلى الحد الأمثل من الكفاءة البدنية. أجرت اللجنة الصحية بنادى سموحة برئاسة الدكتورة رحاب حشاد قياسات وفحوصات طبية للاعبي قطاعات الناشئين والبراعم للكشف عن أمراض الأنيميا ونقص الفيتامينات والمعادن. كما يتم تقديم النصائح الطبية والأنظمة الغذائية المناسبة للحالات التى تعانى من أى خلل صحي بهدف الوصول إلى أفضل حالات قطاع الناشئين بالنادي السكندري.

كانت هذه تفاصيل خبر فحوصات طبية لناشئي سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.