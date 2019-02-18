رياضة | القناة يستأنف تدريباته استعدادا للسويس الخميس المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يستأنف تدريباته استعدادا للسويس الخميس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريباته استعدادا لمنتخب السويس الخميس القادم في اطار الجولة التاسعة عشر من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة. بدأ التدريب ببعض المحطات البدنية ثم مربعات بالكرة تبعها مجموعة من الخطط الفنية والتكتيكية على منتصف الملعب واختتم التدريب بتقسيمة علي منتصف الملعب ركز فيها الجهاز الفني علي سرعة الاستلام والتسلم تحت ضغط وكيفية التحول من الدفاع للهجوم وبناء هجمة سريعة منظمة. وأدي حراس المرمي تدريبات شاقة تحت قيادة مدرب حراس المرمي كابتن احمد عبده. يذكر أن القناة يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة بفارق نقطة عن صاحب المركز الأول سيراميكا بعد فوزه المباراة الأخيرة علي الزرقا بهدفين لهدف.

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