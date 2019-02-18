رياضة | مدير الكرة بكوكاكولا: لن نفقد الأمل في الصعود لدورى الأضواء والشهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الكرة بكوكاكولا: لن نفقد الأمل في الصعود لدورى الأضواء والشهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نبيل إبراهيم مدير الكرة بكوكاكولا أن المنافسة على بطاقة التأهل من المجموعة الثانية للدورى الممتاز لازالت قائمة وأن الفريق لم يفقد الأمل في الصعود مؤكدا أن الهزيمة من الشمس في الجولة الماضية ستكون دافعا لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة.

وأشار مدير الكرة إلى أن مجلس إدارة النادى بقيادة المهندس مجدى إسماعيل يوفر كافة الإمكانيات اللازمة من أجل الفريق.

وأضاف إبراهيم: "مباراتا دمياط وسيراميكا القادمتان هما عنق الزجاجة بالنسبة لنا وتحقيق الفوز فيهما سيدفع بنا نحو القمة مرة أخرى".

يذكر أن كوكاكولا يحتل المركز الخامس برصيد 32 نقطة وبفارق 5 نقاط عن سيراميكا متصدر قمة المجموعة.