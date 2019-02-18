رياضة | صدمة جديدة في ليفربول قبل معركة بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة في ليفربول قبل معركة بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشعر جمهور ليفربول بحالة من الذعر بعد سماع خبر إصابة البرازيلي روبرتو فيرمينيو قبل المواجهة المرتقبة ضد بايرن ميونيخ في ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول على ملعب الأنفيلد نظيره بايرن ميونيخ يوم غدٍ الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة "الميرور" البريطانية إن البرازيلي فيرمينو لم يشارك في تدريبات نادي ليفربول، وسط العديد من الشائعات التي تشير إلى إصابته بفيروس.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن عدم وضوح موقف اللاعب البرازيلي من المشاركة أمام بايرن ميونيخ، جعل جماهير الريدز تشعر بالخوف.

والجدير بالذكر فأن فيرمينو قد خاض 34 مباراة في مختلف البطولات مع ليفربول هذا الموسم، وقد تمكن من تسجيل 11 هدفًا وهو أحد أضلاع مثلث الرعب.