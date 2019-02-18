رياضة | والد نيمار يغازل ريال مدريد بعد تصريحاته عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد نيمار يغازل ريال مدريد بعد تصريحاته عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آثار والد نيمار شكوك كبيرة خلال الفترة الماضية حول انتقاله لنادي ريال مدريد بعدما ترك الباب مفتوحاً عن مستقبله.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن والد نيمار نفي تماما فكرة عودة اللاعب مرة أخري لبرشلونة قائلا: هناك شخصان فقط يتحدثان باسم نيمار هو وأنا وكيله، لم نتلقى أي محادثات بشأن عودته لبرشلونة.

واضاف: برشلونة نادي عظيم ولكن كل ما يدور شائعات من الصعب التحدث عن مستقبل كرة القدم، يمكن أن يتغير كل شئ فيما هو قادم.

وتابع: مشكلة نيمار ليست في الدوري الفرنسي، ولكن مع التحكيم، عليهم حماية اللاعبين هناك، بسبب تعرضه لأكثر من إصابة قوية هناك.