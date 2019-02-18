رياضة | قائمة أغلي أندية في العالم

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نشرت صحيفة ميرور تقرير خاص عن أغنى مُلاك الأندية في العالم، حيث وضعت يوفنتوس كثالث أغنى نادي في العالم بحسب القائمة التي نشرتها الميرور.

عائلة أغنيللي المالكة ليوفنتوس قُدرت ثروتها ب10 مليار ونصف جنيه إسترليني، مما يؤكد الدعم الذي ستقدمه العائلة ليوفنتوس.

الإنتر الذي تملكه شركة ساننيج جروب التي يملكها زان جيندونج قُدرت ثروته بالشخصية ب 5 مليار و200 مليون جنيه إسترليني، مما يضعهم في الترتيب قبل توتنهام الإنجليزي ونادي ميلان الإيطالي.

وأغنى الأندية ذهب لنادي ريد بول سالزبورج الذي أسس مؤسسة ريد بول ويملك ما يقرب من 17 مليار و800 مليون جنيه إسترليني، ليتخطى ثروة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

جاءت القائمة الكالآتي:

1. ديتمار ماتثسشيتز (ريد بول سالزبورج / ريد بول ليبزيج ، 17.8 مليار جنيه استرليني)

2. الشيخ منصور (مانشستر سيتي / مجموعة سيتي لكرة القدم ، 17 مليار جنيه استرليني)

3. عائلة أجنلي (يوفنتوس ، 10.4 مليار جنيه استرليني)

4- فيليب أنشوتز (لوس أنجلوس جالاكسي ، 10 مليارات جنيه استرليني)

5- رومان إبراموفيتش (تشيلسي ، 8.3 مليار جنيه استرليني)

6- ستان كروينك (آرسنال ، 6.4 مليار جنيه استرليني)

7. ناصر الخليفي (باريس سان جيرمان ، 6.2 مليار جنيه استرليني)

8- شهيد خان (فولهام ، 5.4 مليار جنيه استرليني)

9. تشانغ جيندونغ (الإنتر / جيانغسو سونينج ، 5.2 مليار جنيه استرليني)

10. جو لويس (توتنهام هوتسبير ، 3.8 مليار جنيه استرليني)