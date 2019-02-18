رياضة | رسميا.. الأهلي يمدد عقد أجايي 3 مواسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يمدد عقد أجايي 3 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تمديد عقد جونيور أجاي، لاعب الفريق، لمدة ثلاث سنوات قادمة. وقال عبد الحفيظ، إنه كانت هناك رغبة لدى اللاعب في تمديد عقده, وهو ما توافق مع رغبه النادي للبقاء عليه خلال الفترة القادمة. نجح مسئولو النادي الأهلي في تجديد التعاقد مع النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين. وتوصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إلى اتفاق نهائي مع اللاعب لتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين أخرين. وانضم أجاي إلى الأهلي في صيف 2016 قادما من الصفاقسي التونسي في صفقة كلفت خزينة النادي الأحمر 2 ونصف المليون دولار، لكنه نجح في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق الأحمر، وأصبح أحد أهم العناصر في الفريق.

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