رياضة | عاجل.. ليفربول يرد على عرض يوفنتوس بشأن بيع "صلاح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ليفربول يرد على عرض يوفنتوس بشأن بيع "صلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرف مسؤولو نادي ليفربول الإنجليزي عدم رغبتهم في التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي وذلك خلال الفترة الحالية.

وفكرت إدارة الريدز في أن تحصل على خدمات ديبالا بدلا من المصري محمد صلاح الذي قد يرحل إلى يوفنتوس أو ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأوضحت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن نادي ليفربول يرفض تماماً فكرت التفريط في خدمات المصري محمد صلاح، حتى لو تعاقد مع مهاجم يوفنتوس.

وجهزت إدارة يوفنتوس عرضًا ماليًا قدره 175 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع صلاح بالفترة الأخيرة.

ويعد محمد صلاح من أبرز الأسماء المتواجدة في ليفربول حالياً وهو هداف الفريق ويتصارع على ضمه ريال مدريد وبرشلونة.