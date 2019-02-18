رياضة | تشكيلة دجلة لمواجهة مصر المقاصة

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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل وادي دجلة كلا من :- حراسة المرمى : محمد عبد المناصف خط الدفاع : أسامة عزب - محمود مرعي - أحمد رمضان "بيكهام - يعقوبو خط الوسط : محمد عبد العاطي - بوزاس - أحمد سعيد خط الهجوم : حسام عرفات - بيبو - دودو الجباس

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