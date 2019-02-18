رياضة | مفاجأة في قلب دفاع ليفربول قبل موقعة بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في قلب دفاع ليفربول قبل موقعة بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح جوردان هندرسون قائد ليفربول الإنجليزي بأنه من المحتمل أن يشارك في مركز قلب الدفاع لتعويض غياب الهولندي فيرجيال فان دايك أمام بايرن ميونخ الذي يستضيفه ليفربول غدا الثلاثاء على ملعب أنفيلد في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم وذلك بسبب حصول فان دايك على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نابولي الإيطالي في الجولة السادسة من دور المجموعات.

وقال هندرسون في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "أعتقد أنكم قادرون على معرفة الأهمية التي يمثلها فان دايك بالنسبة لنا".

وأضاف: "ولكن أعتقد أننا نمتلك المهارات اللازمة للقدرة على تعويضه والأمر يعود إلى الفريق كله في مساعدتنا على الدفاع عن شباكنا".

واختتم هندرسون تصريحاته قائلا : "تحدثت إلى كلوب عن اللعب كظهير وكنت واثقا من قدرتي على ذلك وأنا جاهز للعب في قلب الدفاع وسأقدم كل ما لدي في أي مركز يتم اختياري للعب فيه".