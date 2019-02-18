رياضة | أزمة تضرب مؤمن زكريا وتهدد مستقبله في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة تضرب مؤمن زكريا وتهدد مستقبله في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد العلوي المشرف العام على الكرة في نادي أحد السعودي، في تصريحات خاصة لستديو 93.7، أن مؤمن زكريا سيخضع لفحوصات طبية أخيرة لتحديد الموقف من استمرار عقد إعارته مع النادي أو فسخ التعاقد.

وأوضح العلوي، أن مؤمن مصاب منذ أن تم التعاقد معه ولم يستفد منه النادي ولم يشارك في التدريبات، ليتعرض لأي إصابة بقميص أحد.

وشدد المشرف العام على الكرة بأحد، أنه يتمنى أن يؤكد التقرير الطبي الذي سيتم الانتهاء منه خلال ثلاثة أيام على الأكثر جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات للاستفادة منه.

وعن أحمد جمعة مهاجم الفريق القادم من المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة أكد العلوي، أنه يقدم مستوى جيد ويحظى بثقة جماهير النادي، متوقعا أن يسعى النادي لتجديد الإعارة بنهاية الموسم الحالي.

من ناحية أخرى، عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع أحمد الشيخ لاعب الفريق الأحمر عقب نهاية مران الفريق اليوم الاثنين على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وطلب عبد الحفيظ من الشيخ بذل أقصى جهد في الفترة المقبلة، للمشاركة بشكل أساسي في تشكيل الفريق الأحمر.

واستأنف الأهلي تدرييباته عصر اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على الإنتاج الحربي أول أمس السبت بهدف نظيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الداخلية مساء بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.