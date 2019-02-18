رياضة | لاسارتي يُشيد بـ "ربيعة" في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يُشيد بـ "ربيعة" في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إعجاب الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، خلال مران الفريق اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ونال ربيعة إعجاب لاسارتي بعدما ظهر بمستوى مميز للغاية في التقسيمة التي أجراها لاسارتي على هامش مران الفريق الأحمر اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية بإنقاذه لهدفين محققين.

واستأنف الأهلي تدرييباته عصر اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على الإنتاج الحربي أول أمس السبت بهدف نظيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الداخلية مساء بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.