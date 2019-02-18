رياضة | أهلي ٢٠٠٢ يفوز على الزمالك بثنائية في قمة بطولة القطاعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي ٢٠٠٢ يفوز على الزمالك بثنائية في قمة بطولة القطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي (مواليد ٢٠٠٢) فوزاً ثميناً على ضيفه، الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في مباراة القمة المصغرة التي جمعت بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة القاهرة الكبرى للقطاعات.

حراسة المرمى: يوسف أبو جبل.

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي – يوسف علي فاروق – يوسف حشيش – عبد الرحمن زيدان.

الوسط: كريم سعد الله – محمد خالد – جلال أحمد فارس – محمود صابر – أحمد عربي.

الهجوم: مازن المهدي.

وفي الشوط الثاني، شارك خالد سليمان بدلاً من مازن المهدي، وأحمد داوود بدلاً من جلال أحمد فارس.

افتتح أحمد عربي التسجيل للأهلي في الدقيقة الـ٢٦ بكرة سحرية اخترقت الزاوية الضيقة للمرمى، وأضاف محمود صابر الهدف الثاني من تسديدة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ٦٢، قبل أن يقلص الزمالك الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة الـ٦٨.

وتعرض ياسر محمدين، مدرب الأهلي، إلى الطرد من قبل حكم المباراة، ليقوم مساعده أسامة زكي بتوجيه التعليمات الفنية للاعبين بدلاً منه.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى ١٣ نقطة ليتساوى مع الزمالك، في عدد النقاط، حيث فاز الفريق الأحمر في ٣ مباريات وتعادل في ٤ مباريات، حيث تعادل مع المقاولون العرب ١ – ١، ثم فاز على مصر الجديدة (ألماظة) بخماسية نظيفة، وتعادل مع إنبي سلبياً، وتعادل مع مركز شباب زينهم ١ – ١، وفاز على وادي دجلة ٨ -صفر، ثم تعادل مع النجوم ٢ – ٢، قبل أن يفوز على الزمالك ٢ – ١، مسجلاً ١٩ هدفاً مقابل ٥ أهداف في شباكه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٢ بالأهلي كل من ياسر محمدين مديراً فنياً، ويعاونه كل من أسامة زكي مدربا عاما، محمد فتوح مدربا لحراس المرمى، سيد عرفان الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، محمد فتحي أخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.