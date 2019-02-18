رياضة | الحماس يسيطر على تقسيمة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماس يسيطر على تقسيمة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة للاعبي فريقه الذين لم يشاركوا في المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربي، وذلك على هامش مران اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

واتسمت التقسمية التي أجرها لاسارتي بالقوة والحماس بين جميع اللاعبين، حيث يسعى لكل لاعب بنيل ثقة المدير الفني للتواجد في تشكيل الفريق الأحمر.

واستأنف الأهلي تدرييباته عصر اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على الإنتاج الحربي أول أمس السبت بهدف نظيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الداخلية مساء بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.