رياضة | طنطا 2003 يهزم محلة مرحوم بخماسية في افتتاحية دوري القطاعات (صور)

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حقق فريق طنطا مواليد 2003 بقيادة ابراهيم مرزوق، الفوز علي فريق محلة مرحوم، بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم علي ملعب مركز شباب محلة مرحوم في افتتاحية دوري القطاعات.

حيث افتتح أهداف المباراة محمد شوارة لاعب طنطا في الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول، ثم سجل هدف ثاني في الدقيقة 35، ليقلص محلة مرحوم الفارق ويحرز هدف أول له في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم طنطا بهدفين مقابل هدف.

ثم أضاف مصطفي عيسي الهدف الثالث لطنطا عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 10 من زمن الشوط الثاني، ليضيف محلة مرحوم هدفين متتاليين، لتصبح النتيجة 3/3، وقبل انتهاء الوقت الأصلي سجل مصطفي ذكي الهدف الرابع، وبعد دقيقتين سجل شوارة الهدف الخامس ليصعب المهمة علي محلة مرحوم في الرجوع للمباراة في الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز طنطا بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

خاض طنطا بتكشيل مكون من محمد عاطف، وأحمد أشرف، واسلام نبيل، ومحمد زكريا، وعبدالله رجب، وأحمد خالد، وعمر ابراهيم، ومصطفي ذكي، ومحمد شوارة، ومحمد غنيم، واسلام عبدالوهاب.

دكة البدلاء:- محمود رضا، ومحمود عبده، وعز الدين امين، وكريم زغلول، وعبدالمنعم عبدالعزيز، وشهاب صبري، وانس ابراهيم.

أدار المباراة محمد عبدالرازق حكما، وعاونه محمد العجواني، وصهيب الشرقاوي.