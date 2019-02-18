رياضة | ربيع ياسين يتابع قمة الأهلي والزمالك في بطولة القطاعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربيع ياسين يتابع قمة الأهلي والزمالك في بطولة القطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين لكرة القدم، مواليد ٢٠٠١، على متابعة مباراة القمة في بطولة القاهرة الكبرى للقطاعات (مواليد ٢٠٠٢) والتي تجمع بين الأهلي والزمالك، على ملعب الفريق الأحمر بمدينة نصر، في إطار الجولة السابعة من الموسم.
وقال ربيع ياسين، إنه يحرص على متابعة مباريات مواليد ٢٠٠٢ وليس مواليد ٢٠٠١ فقط، مؤكدًا أن الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين المميزين من جميع الأندية لتمثيل المنتخب الوطني.
أضاف ياسين، قائلاً إنه يبحث دائمًا عن لاعبين يتميزون بالقوة الجسدية، ويمتلكون المهارة والسرعة والفكر، ويجيدون الاستلام والتسليم وضربات الرأس والتحرك بشكل جيد في المعلب، لأن هذه هي متطلبات المباريات الإفريقية، حيث تتميز منتخبات القارة السمراء بكل هذه العناصر.
وأشار ياسين، إلى أن منتخب مصر للناشئين يدخل في معسكر مغلق يوم ١٩ من مارس المقبل، استعداداً لدورة شمال إفريقيا الودية التي تقام في الإسكندرية مطلع أبريل المقبل، وتضم منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا.
يذكر أن منتخب الناشئين يستعد لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب ٢٠٢٠، والمؤهلة لكأس العالم للشباب ٢٠٢١.
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