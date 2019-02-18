رياضة | ربيع ياسين يتابع قمة الأهلي والزمالك في بطولة القطاعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربيع ياسين يتابع قمة الأهلي والزمالك في بطولة القطاعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين لكرة القدم، مواليد ٢٠٠١، على متابعة مباراة القمة في بطولة القاهرة الكبرى للقطاعات (مواليد ٢٠٠٢) والتي تجمع بين الأهلي والزمالك، على ملعب الفريق الأحمر بمدينة نصر، في إطار الجولة السابعة من الموسم.

وقال ربيع ياسين، إنه يحرص على متابعة مباريات مواليد ٢٠٠٢ وليس مواليد ٢٠٠١ فقط، مؤكدًا أن الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين المميزين من جميع الأندية لتمثيل المنتخب الوطني.