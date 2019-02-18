رياضة | عاجل.. مشادة قوية بين نجمي الأهلي في مران الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مشادة قوية بين نجمي الأهلي في مران الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت مشادة كلامية بين رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وزميله كريم نيدفيد خلال التقسمية التي أجرها ماراتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر على هامش مران اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتدخل ربيعة بقوة على كريم نيدفيد الذي أبدى استيائه من تدخل زميله القوي وقال له "إيه اللي بتعمله ده يا رامي" في إشارة غضب من نيدفيد تجاه ربيعة.

واستكملت التقسيمة بشكل طبيعي عقب تدخل الأوروجوياني مارتن لاسارتي وقام بتهدئة الأمور بين كلا اللاعبين.

واستأنف الأهلي تدرييباته عصر اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على الإنتاج الحربي أول أمس السبت بهدف نظيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الداخلية مساء بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.