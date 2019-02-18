اونلاين | بث مباشر مانشستر يونايتد وتشيلسي | مشاهدة مباراة تشيلسي الآن ضد مانشستر يونايتد يلا شوت يوتيوب ONLINE

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بث مباشر مانشستر يونايتد وتشيلسي | مشاهدة مباراة تشيلسي الآن ضد مانشستر يونايتد يلا شوت يوتيوب ONLINE

يفتح ملعب ستامفورد بريدج أبوابه من أجل احتضان موقعة مرتقبة في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي ومانشستر يونايتد مساء اليوم الإثنين.

بث مباشر مانشستر يونايتد وتشيلسي | مشاهدة مباراة تشيلسي الآن ضد مانشستر يونايتد يلا شوت يوتيوب ONLINE

وتنطلق موقعة مانشستر يونايتد بقيادة جونار سولسكاير ونظيره تشيلسي بقيادة ماوريتسيو ساري في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت مصر.

بث مباشر مانشستر يونايتد وتشيلسي | مشاهدة مباراة تشيلسي الآن ضد مانشستر يونايتد يلا شوت يوتيوب ONLINE

ومن المقرر أن تذاع المباراة المهمة بين مان يونايتد وتشيلسي عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف في مهمة صعبة للغاية على الفريقين.

بث مباشر مانشستر يونايتد وتشيلسي | مشاهدة مباراة تشيلسي الآن ضد مانشستر يونايتد يلا شوت يوتيوب ONLINE

وستكون مواجهة البلوز والشياطين الحمر منتظرة لجماهير الفريقين خاصة بعد العروض المخيبة في الآونة الأخيرة سواء لزملاء الفرنسي بول بوجبا الذي تعرض لخسارة مذلة على ملعب أولد ترافورد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون رد، أو لزملاء البلجيكي إيدين هازارد الذين تلقوا في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزية هزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي بستة أهداف نظيفة قبل أن يستعيد توازنه في الدوري الأوروبي بفوز خارج ملعبه أمام مالمو السويدي.