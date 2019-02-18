اونلاين | رابط سريع وشغال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي (بث مباشر) في كاس الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع وشغال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي (بث مباشر) في كاس الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتح ملعب ستامفورد بريدج أبوابه من أجل احتضان موقعة مرتقبة في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي ومانشستر يونايتد مساء اليوم الإثنين.

وتنطلق موقعة مانشستر يونايتد بقيادة جونار سولسكاير ونظيره تشيلسي بقيادة ماوريتسيو ساري في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت مصر.

ومن المقرر أن تذاع المباراة المهمة بين مان يونايتد وتشيلسي عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2 ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف في مهمة صعبة للغاية على الفريقين.

وستكون مواجهة البلوز والشياطين الحمر منتظرة لجماهير الفريقين خاصة بعد العروض المخيبة في الآونة الأخيرة سواء لزملاء الفرنسي بول بوجبا الذي تعرض لخسارة مذلة على ملعب أولد ترافورد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون رد، أو لزملاء البلجيكي إيدين هازارد الذين تلقوا في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزية هزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي بستة أهداف نظيفة قبل أن يستعيد توازنه في الدوري الأوروبي بفوز خارج ملعبه أمام مالمو السويدي.