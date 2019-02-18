اونلاين | رابط بث مباشر مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد بث حي اليوم 18-2-2019 في كاس الاتحاد الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط بث مباشر مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد بث حي اليوم 18-2-2019 في كاس الاتحاد الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر يوتيوب في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الدور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مباراة قوية منتظرة بين البلوز والشياطين الحُمر في مواجهة بالطبع غير متوقعة نتيجتها، ويسعى كل فريق إلى الفوز من أجل التأهل والوصول للدور الـ 8 من البطولة، ويقدم الفريقين نتائج جيدة في البريميرليج خصوصا مانشستر يونايتد الذي حقق سلسلة انتصارات متتالية بعد رحيل مورينيو.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر والعاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج وتنقل قناة بي ان سبورت 2 اللقاء بتعليق رؤوف خليف.

توقيت مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

10:30 مساءاً بتوقيت السعودية .9:30 مساءاً بتوقيت مصر .9:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .9:30 مساءاً بتوقيت الأردن.9:30 مساءاً بتوقيت سوريا .9:30 مساءاً بتوقيت لبنان .10:30 مساءاً بتوقيت العراق .9:30 مساءاً بتوقيت السودان .10:30 مساءاً بتوقيت اليمن .9:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .8:30 مساءاً بتوقيت تونس .8:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .8:30 مساءاً بتوقيت المغرب .11:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.10:30 مساءاً بتوقيت البحرين.11:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.10:30 مساءاً بتوقيت الكويت .10:30 مساءاً بتوقيت قطر.7:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.10:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .7:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .